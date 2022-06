Il 3 giugno è la Giornata mondiale della bicicletta

Ricorre oggi, 3 giugno, la Giornata mondiale della bicicletta. Istituita nel 2018 dall'Assemblea Generale della Nazioni Unite, questa giornata richiama l'attenzione sui vantaggi dell'utilizzo della bicicletta: un mezzo di trasporto semplice, economico, pulito e sostenibile per l'ambiente.

La bicicletta contribuisce a rendere l'aria più pulita e rende l'istruzione, l'assistenza sanitaria e altri servizi sociali accessibili alle popolazioni più vulnerabili. Un sistema di trasporto sostenibile che promuova la crescita economica, riduca le disuguaglianze e rafforzi la lotta ai cambiamenti climatici è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

In occasione di questa giornata, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, FIAB, ha lanciato la campagna “La BICI ridisegna il FUTURO”, direttamente ispirata al messaggio di ECF-European Cyclists Federation “How will the bicycle shape our future?”

Gli ultimi due anni hanno contribuito a una nuova presa di coscienza sull’importanza e sulle opportunità offerte dalla bicicletta: sempre più persone usano le due ruote nelle nostre città tutti i giorni e nuove risorse finanziarie sono state stanziate per la mobilità ciclistica, mentre altre si auspica possano arrivare.

