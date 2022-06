Autosped, Bonasia è la terza conferma

CASTELNUOVO SCRIVIA - Prende sempre più forma l'Autosped affidata a Nino Molino per provare a conquistare la A1 e succedere così a Crema, che ha vinto il campionato.

Dopo Giulia Rulli e Ashley Ravelli e l'innesto di Carlotta Gianolla, firma la conferma anche Valentina Bonasia. La play è pronta per la seconda stagione con le giraffe, dopo la prima chiusa con 10,5 punti di media nelle 32 partite disputate e migliore 'assistwoman' della squadra, 3,6 a partita.

Il ds Franco Balduzzi e la general manager Alice Pedrazzi, in sinergia con coach Molino, e in collegamento sempre con Derthona Basket, sono al lavoro per aggiungere altri volti nuovi al roster, del quale non faranno più parte Ada De Pasquale, Pia D'Angelo, Ilaria Bonvecchio e la capitana Claudia Colli, per lei cinque annate, salutate dal club come "persone splendide e atlete esemplari".

Trattative quasi alle firme per Sofia Marangoni, play - guardia classe 1995, già molta A1 nella sua carriera, anche con un bronzo europeo con l'Italia Under 16, e Giovanna Smorto, guardia, 23 anni, anche lei dalla Gesam Luca, in cui è stata compagna di squadra di Carlotta Gianolla.

Tocca all'Under 19

Dopo i quarti di finale conquistati dall'Under 15, fermata solo da Roma nonostante gli infortuni che hanno messo fuori causa Catto e Mambretti, da lunedì inizia l'avventura alle finali nazionali dell'Under 19 (nella foto), in partenza per Battipaglia, in cui militano anche alcuni elementi stabilmente aggregati alla prima squadra.

Le ragazze di Stefano Martinelli, e del vice Fabio Caraccio, sono inserite in un girone di ferro, con Costa Masnaga che, con questo gruppo di atlete, da anni vince tutti gli scudetti giovanili e ha già dato giocatrici alla A1. Proprio contro Costa Castelnuovo esordirà lunedì, le altre avversarie sono Stella Azzurra Roma e Bsl San Lazzaro.

Nel roster Lisa Bassi, Francesca Bernetti, Sofia Bracco, Matilde Castagna, Carlotta Cocozza, Chiara Corlade, Siria Ferrari, Carlotta Marianini, Alessia e Giulia Melucci, Grace Sangan, Cecilia Tibaldi.