Berlusconi c'è, ma soltanto al telefono

ALESSANDRIA - "Auguri a Cuttica di Revigliasco per la riconferma e che continui a lavorare per Alessandria, autentico polo strategico per lo sviluppo del Nord Ovest". Un quarto d'ora al telefono (parlando soprattutto di guerra e spiegando che, ora, il pericolo è la Cina), ma niente partecipazione "dal vivo" per Silvio Berlusconi alla convention "Italia del futuro", svoltasi oggi in un Teatro Alessandrino gremito.

Il cavaliere era atteso nel pomeriggio. Già in mattinata, però, si vociferava di un forfait a causa di condizioni di salute che, necessariamente, ne limitato gli impegni. Ha comunque voluto salutare al telefono gli esponenti di Forza Italia, che si sono dati appuntamento da noi per un evento in grande stile.

Tra i presenti, il coordinatore nazionale Antonio Tajani, parlamentari, sindaci piemontesi, il presidente della Regione Alberto Cirio, i coordinatori del partito di Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, oltre a rappresentanti della categorie economiche.

A portare i saluti della città, il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco che ha sottolineato come Alessandria "abbia bisogno di continutià".