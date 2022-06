Caso Neri: adesso cosa succederà?

ALESSANDRIA - Sta facendo discutere il mondo della politica e non solo la decisione del Comune di Alessandria di sospendere per sei mesi senza stipendio Marco Neri, dirigente della Direzione Sviluppo economico, Commercio, Turismo, Protezione Civile, Mobilità, Sanità e Ambiente. Il motivo? Il mancato collaudo tecnico-amministrativo del ponte Meier.

Una vicenda che si trascina da anni e per la quale la Commissione collaudo della Provincia aveva chiesto ancora nel giugno scorso di arrivare a definizione, concedendo una proroga di novanta giorni. Un anno dopo, la scelta di Palazzo Rosso che sta provocando un terremoto, anche perché l'incarico di Rup era stato assegnato allo stesso Neri dalla Giunta Rossa. Ma poi? Neri (in foto), dal canto suo, ha già preannunciato ricorso al Giudice del Lavoro. E bisognerà anche capire chi a questo punto si prenderà la responsabilità di mandare avanti settori importanti dell'amministrazione che da un giorno all'altro si sono trovati senza vertice.

Comune: l'ingegner Marco Neri

sospeso per sei mesi La vicenda riguarda il mancato collaudo amministrativo del ponte Meier. Il dirigente prepara il ricorso

A poco più di una settimana dalle elezioni, e con una cena benefica in programma proprio sul Meier tra un paio di settimane, le domande a cui occorre dare risposta sono tante. E le opposizioni - Pd, Italia Viva, Moderati, Lista Abonante - ne pongono alcune: "La decisione dei vertici amministrativi del Comune presa a pochi giorni dal voto ci lascia perplessi e stupiti: procedura d’urgenza senza nessuna trasparenza in un momento politicamente delicato. Come mai questa decisione? Quali procedure e perché è stata assunta con i rischi che comporta per l’ente, che si vede privato di un dirigente addirittura per sei mesi, cosa mai accaduta prima? Il provvedimento ci sembra eccessivo, figlio di una visione poco equilibrata».