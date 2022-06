Il Santo di oggi, 4 giugno, è San Francesco Caracciolo

La vita del Santo

San Francesco Caracciolo fu il fondatore dell’ordine dei Chierici Regolari Minori e nacque il 13 ottobre 1563 a Santa Maria di Villa negli Abruzzi. Di origini nobili, fu battezzato Ascanio e sin da giovane seppe controllare le proprie passioni e i smussare i propri difetti. Conobbe la malattia a ventidue anni e quest’esperienza lo avvicinò ancora di più a Dio: una volta guarito, andò a Napoli per studiare teologia e presto divenne sacerdote. Cominciò con l’aiutare i carcerati condannati a morte a ritrovare la fede e il perdono di Dio.

Per un errore, ricevette una lettera, destinata a un suo omonimo, che parlava della fondazione di un nuovo ordine: la coincidenza fu considerata come manifestazione della divina provvidenza e, insieme al mittente, Francesco si ritirò a Camaldoli per scrivere la nuova regola. Papa Sisto V incoraggiò la fondazione dell’istituto e nel 1589 il santo prese ufficialmente il nome di Francesco e divenne generale dell’ordine da lui originato. La storia vuole che operò, in questa sua carica, molti miracoli, fino alla sua morte avvenuta nel 1608. Fu canonizzato nel 1802.