Luese Cristo, il sogno Eccellenza diventa realtà

Il sogno è diventato realtà. Grazie al successo 4-1 ottenuto a CentoGrigio contro Mirafiori nell'ultima giornata di stagione regolare, la Luese Cristo conquista una storica promozione in Eccellenza.

Netta e mai in discussione la superiorità della formazione di Roberto Adamo, alla quale era sufficiente un punto, ma che compie in pieno il proprio dovere e che festeggia nella maniera più adeguata. A CentoGrigio si vive un'atmosfera speciale, con tanti tifosi e una coreografia degna di altri palcoscenici.

Per quanto riguarda la gara, la regina parte fortissimo e chiude la pratica già nel primo tempo. Segna prima Neirotti, poi Mandirola raddoppia direttamente su calcio d'angolo e il giovane Dan cala il tris prima dell'intervallo.

Ripresa accademica in attesa di scatenare i festeggiamenti, ma c'è ancora tempo per il quarto gol di Russo (splendido l'assist di Cabella) e per la rete della bandiera ospite, di Palmieri.