Alessandria, via Lumelli: tensione in strada, arrivano le pattuglie

ALESSANDRIA - Tensione alle stelle ieri, domenica, nel tardo pomeriggio in via Lumelli. Schiamazzi e urla in strada tra un numero considerevole di nigeriani ha richiesto l'intervento di Polizia e Carabinieri.

"Siamo scesi per controllare le auto parcheggiate, eravamo preoccupati", raccontano alcuni residenti.

Gli interventi delle forze dell'ordine sono stati due. In prima battuta sono arrivati gli agenti delle Volanti: la chiamata alla centrale è arrivata perché c'era forte tensione tra la titolare dell'Africa market e un cliente. Quando è intervenuta la Polizia, però, l'uomo se ne era già andato.

Sembrava che la situazione si fosse calmata invece, poco dopo, nella via sono arrivati molti altri extracomunitari e la tensione è salita a tal punto che qualcuno ha richiesto un altro intervento delle forze dell'ordine. A quel punto sono arrivati - con diverse auto - sia Polizia che Carabinieri.

A quel che sembra, anche il secondo litigio sarebbe scoppiato tra sole due persone ma la Polizia - che ha identificato tutti i presenti - sta guardando i filmati per capire come si sono svolti realmente i fatti.