Corazza può restare in B. Al SudTirol

ALESSANDRIA - Si muove, per ora, solo il mercato degli attaccanti.

Timidamente, ma soprattutto i club di B, che devono accelerare perché il campionato inizierà il 13 agosto e ai primi di luglio andranno già in ritiro, vogliono farlo con rose già ben definite, anche se i trasferimenti potranno essere perfezionati solo dal 1° luglio.

Dalla C e, ora, anche dalla B hanno messo gli occhi su Simone Corazza: dopo l'interesamento del Cesena, che però deve prima sfoltire il reparto offensivo, si è fatto avanti il SudTirol, per la prima storica stagione tra i cadetti. Prima il club altoatesino deve chiudere con l'allenatore, Zauli (Juve U23) favorito, che potrebbe portare con sé anche De Graca e Soulé, ma i numeri di Joker nell'ultima annata, 14 reti complessive, ne fanno un obiettivo concreto per il ds Paolo Bravo. Il giocatore ha ancora un anno di contratto con l'Alessandria.

Ne ha ancora due, invece, Aristidi Kolaj, che piace alla Ternana: il giocatore è stato acquistato, l'estate scorsa, dall'Alessandria a titolo definitivo dal Sassuolo e, quindi, è con il club grigio che gli acquirenti devono confrontarsi.

Si avvicinano anche i giorni per esercitare il riscatto nei prestiti: dal 15 al 17 giugno, mentre per il controriscatto i termini sono dal 18 al 20. Per l'Alessandria un caso possibile è quello di Tommaso Milanese, che domani (17.30, riretta su Rai Sport Hd) giocherà la prima gara dell'Otto Nazioni con l'Italia Under 20, contro la Polonia.