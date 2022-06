Sabato 4 giugno, a Biella si è disputata la finale dei tornei regionali e qualificazione per il campionato italiano 2022.La Boxe Tortona a seguito delle prime due giornate che ha visto partecipare i suoi atleti con ottimo riscontro, sale sul podio con cinque dei pugili partecipanti al torneo.

Preparati tecnicamente e tatticamente dal Tecnico Nicholas Termine, i ragazzi sono stati affiancati da quest'ultimo nella prima giornata e nelle due successive dall'aspirante tecnico Federico Fagnano.

Si conclude così il campionato regionale Gym Boxe: Matteo Raviolo terzo classificato categoria Master; Irene Silla e Federico Fagnano vice campioni regionali categoria Senior. Campioni regionali 2022 sono Massimo Ronza per la categoria Master e Maurizio Famà per la categoria. Over i quali disputeranno ai primi di luglio le fasi nazionali a Lido di Fermo.