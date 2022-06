Outlet di Serravalle, con l'estate riapre anche l'aquapark

SERRAVALLE SCRIVIA — L’Outlet di Serravalle Scrivia non pensa solo all’esperienza di shopping ma anche al divertimento dei bambini. I più piccoli potranno infatti godere di un’intera area dedicata di 6 mila metri quadrati rinominata “Play Land”, la terra dei giochi. Popolata da un simpatico gruppo di personaggi che accompagnerà i bambini alla scoperta di un mondo a loro consacrato, l’area è concepita con un design multifunzionale e si suddivide in quattro differenti zone, ognuna adibita ad attività diverse.

Fiore all’occhiello del progetto è Lele’s Aqua Park, primo e unico parco acquatico all’interno di una destinazione per lo shopping, è composto da diverse attrazioni, tra cui scivoli, cannoni d’acqua e una grande cascata. L’area è accessibile ai bambini dai 3 ai 17 anni (l’ingresso è gratuito per i primi 30 minuti).

La Playground è un villaggio ludico composto da piattaforme e torri esagonali in un labirinto di elementi connessi tra loro. Una struttura in cui i bambini possano immergersi nella propria immaginazione con spirito di esplorazione e scoperta e con giochi personalizzati per le diverse fasce d’età, da quelli semplici per i più piccoli fino a quelli per i più esperti e coraggiosi. Un progetto in cui spicca forte anche l’importanza dell’inclusività: i bambini con disabilità fisiche potranno giocare nell’intero villaggio e fruire della maggior parte delle torri tramite gli accessi con rampe.

Flora’s Baby Park è invece un servizio offerto alle famiglie che, mentre si dedicano allo shopping nel centro, potranno lasciare i bambini (dai 2 agli 8 anni) a giocare tra un piccolo labirinto verticale e attività ludiche più rilassanti, controllati e assistiti da un personale esperto.