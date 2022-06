Autosped, ecco il talento Leonardi

CASTELNUOVO - Prende sempre più forma l'Autosped affidata a coach Nino Molino per la scalata alla A1.

Il tecnico, che sarà presentato venerdì a Castelnuovo, avrà anche, come anticipato sul Piccolo di ieri, una delle giovani più interessanti della pallacanestro italiana, Francesca Leonardi, ala forte classe 2002.

Come Carlotta Genolla e Sofia Marangoni, i primi due innesti, anche Leonardi è un prodotto del vivaio Reyer Venezia, autentico serbatoio di talenti, società con cui ha debuttato anche in A1 e ha vinto titoli italiani giovanili, tricolore Under 18 e Under 20, oltre a meritarsi convocazioni in nazionale.

In A2 da quando ha 15 anni, prima e Pordenone e poi due anni a Ponzano, nell'ultimo campionato è stata tesserata da Crema, iniziando con numeri eccezionali, 16 punti di media nelle prime gare, prima del grave infortunio a novembre (legamento saltato) che l'ha tenuta ferma, dal quale, però, ha recuperato a pieno. Già a Ponzano Leonardi si era confermata giocatrice da doppia cifra, perché ha percentuali alte sia dal perimetro, sia sotto canestro, merito anche della sua grande mobilità. Ora la nuova avventura a Castelnuovo, operazione che conferma, una volta di più, gli obiettivi molto importanti della sinergia tra Autosped e Derthona Basket.

Tocca all'Under 19

A proposito di giovani: fra pochi minuti, alle 14.30, entrerà in campo, a Battipaglia, l'Under 19 che, dopo lo stop all'esordio con Costa Masnaga favorita per il titolo, ha vinto nettamente con Stella Azzurra Roma, 51-66, e ora affronterà le bolognesi del San Lazzaro per conquistare il secondo posto nel girone A e il pass per i quarti di finale.