Oggi il confronto tra i candidati a sindaco

ALESSANDRIA - Oggi, alle 18.15, nella sede di Cultura e Sviluppo in piazza De André e in diretta su www.ilpiccolo.net e sulle nostre pagine social, confronto fra i cinque candidati a sindaco di Alessandria.

Giorgio Abonante, Giovanni Barosini, Vincenzo Costantino, Gianfranco Cuttica di Revigliasco e Angelo Mandelli saranno i protagonisti de "L'ultima parola", ovvero il dibattito che, per l'ultima volta, appunto, li vedrà schierati contemporaneamente. Un'ulteriore occasione per spiegare al pubblico in sala (l'ingresso è libero) e a chi seguirà sul web che cosa intenderanno fare qualora avessero l'opportunità di amministrare Alessandria per i prossimi cinque anni.

Lunedì lo spoglio

Sarà una discussione costruttiva, che aggiungerà elementi a una campagna elettorale intensa, che si concluderà venerdì, antivigilia del voto di domenica (seggi aperti dalle 7 alle 23). Lunedì 12, altra diretta del 'Piccolo' (dalle 14) per raccontare nei dettagli l'esito dello spoglio.