Junior Casale, è serie B

CASALE - Junior Casale sfrutta alla grande il primo matchball della serie di finale. E vola in serie B.

Una cavalcata trionfale per la squadra allenata da Davide Cristelli, uno che a Casale aveva vinto da giocatore e che ha portato i rossoblù di nuovo nei campionati nazionali.

Gara4 è stata un monologo, 89-53 alla sirena: solo in avvio Collegno, capolista nella regular season, ha provato ad aggredire, ma dal 13-13, canestro di Faranna, e dalla tripla di Raiteri per il sorpasso, è stata sfida a senso unico. Già all'intervallo lungo un margine importante, 50-32, ampliato dopo 30', 68-42. L'ultimo parziale è servito per legittimare, ancora di più, un traguardo conquistato alla prima vera stagione dopo la cessione del titolo di A2 alla Jb Monferrato e la ripartenza dalla C.

Determinante anche l'apporto del 'muro rosso', già in trasferta e nelle due gare al PalaEnergia PalaFerraris: tifosi tutti in campo a festeggiare, con il presidente Giancarlo Cerutti.