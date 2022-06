Moncestino piange la morte dell'ex sindaco Adriano Brusa

CASALE - Lutto a Moncestino per la morte dell'82enne ex sindaco Adriano Brusa, venuto a mancare ieri all'Hospice Zaccheo di Casale dove era da qualche giorno ricoverato. Brusa era stato primo cittadino dal 1994 al 2004, quindi vicesindaco fino al 2019. Si era candidato alle amministrative del 2020, sconfitto dall'attuale sindaco del paese monferrino, Bruno Poles. Entrato in consiglio comunale, si era dimesso un anno fa per motivi di salute. Le esequie saranno celebrate sabato alle 10.30 nella chiesa delle tre Valli di Moncestino. Il rosario sarà recitato il giorno prima nella stessa chiesa alle 21. Brusa lascia la moglie.