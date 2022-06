Alessandrini sul podio. E la gioia di fare sport insieme

TORINO - E' stata una festa. E' stata, come sottolinea Katia Salice, allenatrice e anima di Yawp, la dimostrazione che"lo sport, se si riesce a guardare oltre lo sport, è un potente mezzo di crescita personale per tutte le persone con disabilità".

Con gli alessandrini protagonisti ai Giochi nazionali Special Olympics a Torino, con oltre tremila atleti in venti discipline.

Yawp porta a casa medaglie nel nuoto: ori con Alice Tornatore e Gaia Ponta, argento con Sophia Bell, bronzo con Antonio De Gennaro e Pietro Zarri, il quarto posto di Sonia Salice, il sesto di Camilla Callegaro, lo straordinario bronzo della 4x25 misti, con Ponta, Bell, Salice e Tornatore.

Giona Francia, che si allena e gareggia per AttivaMente Casale, ha due ori al collo, nei 25 delfino e nei 25 rana.

Nel tennistavolo Gianluca Perrone, campione alessandrino tesserato per Pandha Torino, seguito dal tecnico nazionale Silvio Pero (entrato nello staff di Special Olympics), al debutto in questa disciplina batte anche l'emozione e conquista il bronzo in singolo ed è quarto, con medaglia, nel doppio, insieme a Gaetano.

Esperienze importanti anche per tutti gli atleti di Special Team Alessandria.