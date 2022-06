Il santo di oggi, 11 giugno, è San Barnaba

La vita

Il suo vero nome è Giuseppe ma gli Apostoli lo chiamano Barnaba che significa "figlio della consolazione"- Pur non essendo uno dei dodici gli viene attribuito ugualmente il titolo di Apostolo per il suo importante ruolo nella Chiesa nascente. Le notizie riguardo la sua vita sono contrastanti: alcuni agiografi sostengono che abbia conosciuto personalmente Cristo e che, addirittura, si sia convertito dopo aver assistito personalmente a uno dei suoi miracoli. Altri affermano che i due non si siano mai incontrati. In segno di distacco dai beni materiali e di adesione alla fede cristiana vende i suoi beni e dona il ricavato alla Chiesa.

Quando Paolo torna a Gerusalemme, mentre in tanti diffidano di quel Saulo che aveva perseguitato i cristiani mentre Barnaba lo accoglie e lo introduce nella comunità. Viene mandato ad Antiochia di Siria, da dove era giunta la notizia di numerose conversioni. Una volta costatato che davvero in tanti credevano in Cristo, chiede aiuto a Paolo per essere supportato nel servizio alla nuova comunità di credenti: Barnaba interviene quindi nella vita di Paolo sospingendolo verso la sua missione di Apostolo delle genti. I due restano ad Antiochia per un anno istruendo molti nuovi cristiani. Successivamente, nel 53, si reca a Milano dove fonda la Chiesa milanese e una leggenda racconta di come, al suo arrivo in città, la neve si sia sciolta e siano sbocciati i primi fiori.

La morte

La tradizione vuole che sia sopravvissuto a una lapidazione a Cipro e che sia morto nel 61 arso vivo a Salamina.