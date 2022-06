La politica casalese piange il consigliere comunale Giampiero Farotto

CASALE – Il mondo politico casalese piange Giampiero Farotto, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, scomparso a 55 anni. Da qualche mese combatteva con un male incurabile.

Classe 1966 e molto conosciuto in città, alle spalle aveva una lunga carriera che lo rendeva veterano della cosa pubblica, essendo stato anche assessore all’urbanistica dal 2012 al 2014 nella giunta del sindaco Giorgio Demezzi.

Lascia la moglie Patrizia e la figlia Marianna Virginia.

Il cordoglio del mondo della politica

A pochi minuti dalla diffusione della triste notizia, si stanno diffondendo, in particolare attraverso i social, i messaggi di cordoglio.

«Ciao Zio Gianni. Saluta Paolino (il riferimento è a Paolo Cardettini, scomparso ormai da alcuni anni nda). Siete sempre con noi. Vivete in ogni nostro sorriso» scrive il sindaco Federico Riboldi.

«Mai più avrei pensato di trovarmi a scrivere queste parole… Quando succedono queste disgrazie, si cerca di trovare conforto in ogni modo. Chi come me prova a trovare rifugio nella fede ma non è facile…. Proprio in questi momenti il cassetto dei ricordi si apre e fa uscire tutti gli attimi passati insieme che sono tantissimi in quasi 15 anni di amicizia. Ho conosciuto Gianni quando neanche ancora diciassettenne entrai per la prima volta nella sezione di partito. Nel corso degli anni Giampiero è diventato per la mia generazione di giovani apprendisti politici, che avevamo il sogno di cambiare il mondo, un punto fermo della nostra comunità, vista l’esperienza che ogni volta non mancava di raccontare. Lui per tutti noi era lo zio Gianni. Quello zio che era sempre pronto ad aiutarti quando, senza cognizione come diceva lui, combinavamo qualche bravata delle nostre.

Oggi sono davvero addolorato, ho il cuore stretto perché oggi ho perso un vero amico. Oggi ho perso un uomo che mi ha insegnato tanto e non mi ha mai lasciato da solo nei momenti difficili. Sinceramente, non so come farò adesso che non sei più con me Gianni. Forse non te lo mai dimostrato abbastanza, ma ti ho sempre tanto voluto bene» il messaggio dell'assessore Luca Novelli.

Il cordoglio, oltre che da chi condivideva con Farotto la stessa visione politica, arriva anche dall'opposizione. «Se ne va un avversario, un uomo appassionato della politica. Negli anni non sono mancate le divergenze, le discussioni anche accese, ma mai il rispetto e questa è la politica. Alla famiglia, agli amici più cari le condoglianze in questo triste momento» le parole di Fabio Lavagno.