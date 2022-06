Ilaria Bergaglio conquista l'Etna

MARINA DI COTTONE - Non c'è gara sulla lunga distanza in cui Ilaria Bergaglio non lasci il segno.

La portacolori dell'Atletica Novese, candidata alla maglia azzurra al Mondiale di 100 chilometri, fa il vuoto anche quando il percorso è un po' più breve: vince la Supermaratona dell'Etna, il via da Marina di Cottone, oltre 3000 metri di dislivello, una delle competizioni più dure, e più importanti, nel calendario mondiale. Arrivo sul vulcano, dopo 43 chilometri.

Bergaglio sceglie di non forzare in avvio, è Federica Moroni, anche lei specialista, a fare l'andatura, su ritmi alti. Ma bastano pochi chilometri a Ilaria per affiancare Moroni e, dopo metà percorso, allungare, con un margine che permette di gestire bene l'ultimo tratto su sterrato.

Il crono recita 4h29'54'', prima donna e nona assoluta su 221 classificati. "Una gara che non dimenticherò più" il commento, al traguardo, della protagonista, che si conferma ai vertici del ranking italiano.