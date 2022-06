Addio a Giuseppe Cairo, papà di Urbano

MASIO - Lutto nel mondo del calcio: si è spento Giuseppe Cairo, 90 anni, padre di Urbano, presidente del Torino e di Rcs. Da giovane era stato calciatore nell'Alessandria e di questi trascorsi grigi parlava spesso con orgoglio, specie quando accompagnava il figlio al Moccagatta.

Vicepresidente della società granata, ha sempre seguito la squadra in casa e in trasferta, e lo si incontrava a bordo campo anche in occasione del Trofeo Mamma Cairo, per le formazioni Primavera (che sarà riproposto il 4 e 5 agosto, a Quattordio e Asti), dedicato alla moglie Maria Giulia, grande tifosa, la persona che aveva convinto Urbano ad acquisire il Toro.

Giuseppe, che viveva ad Abbazia di Masio, lascia i quattro figli (oltre a Urbano, Isabella, Roberto e Laura), nuore, generi e i molti nipoti.

Al presidente Cairo e a tutti i familiari le condoglianze della redazione de Il Piccolo.