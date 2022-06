"Peste suina, più fondi per il commissario Ferrari"

"Approvata dall'Aula la mozione che impegna il Governo sull’aumento dei fondi a disposizione di Angelo Ferrari, commissario straordinario alla peste suina africana": parole del capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari.

Peste suina: la rete di contenimento

adesso è realtà Installati i primi tratti della recinzione, che si snoderà per 10 chilometri nei territori di Ponzone, Cassinelle e Molare

Che aggiunge: "Si tratta di fondi necessari per la messa in sicurezza delle aree infette, biosicurezza degli allevamenti, indennizzi per fermo stalla e attività turistiche che hanno subito un danno diretto o indiretto. La mozione prevede inoltre indicazioni più incisive sugli abbattimenti aprendo a nuove figure come i cacciatori formati ad hoc per intervenire in modo chirurgico. Un passo avanti per l’eradicazione della peste suina dal nostro territorio grazie anche alla collaborazione sinergica con gli enti regionali".