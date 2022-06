Il santo di oggi, 16 giugno, è santa Lutgarda

Monaca cistercense e patrona dei fiamminghi

Tongeren (Belgio), 1182 - Aywières (Belgio), 16/6/1246

Entra tra le Benedettine di Santa Caterina a Saint-Trond all'età di 12 anni, dapprima come pensionante e dopo vincolata dai voti. Una volta eletta priora entra nel monastero cistercense di Aywières. Si narra che mediti con tale intensità e amore la passione di Gesù, da trasudare sangue. Le appare Papa Innocenzo III, subito dopo la sua morte, che le dice che dovrà rimanere in Purgatorio fino alla fine del mondo, per espiare le sue colpe. Diventata cieca in tarda età, accettando l'infermità come dono del Signore. Pregherà incessantemente fino alla sua morte.

