Celeste, dall'Acf alla Juve. Con Del Piero

TORINO - Sarà una emozione enorme, oggi, alle 19, quando giocherà la finalissima della Juventus Academy World Cup 2022, il grande torneo con le giocatrici e i giocatori delle 'Accademie' bianconere nel mondo, molti aggregati proprio per questo grande evento. Celeste Lombardi, centrocampista classe 2008, alessandrina, però, è brava a gestire anche queste ore di vigilia: la sua passione per il calcio è più forte di tutto.

Centrocampista, e studentessa al liceo scientifico 'Galilei', Celeste gioca nelle giovanili dell' Acf Alessandria, e nel 2021 ha frequentato anche i camp dell'Accademia Portieri di Corrado D'Ettorre e Andrea Giacobbe, dove c'è tecnica individuale anche per gli altri ruoli.

Alla 'Coppa' Celeste è nella formazione della Juventus Academy di Miami, insieme alla figlia di Alessandro Del Piero, spesso in campo in questo evento (nella foto con Celeste) che si concluderà oggi con la finale. La squadra della giovane alessandrina sfiderà di nuovo Toronto, per alzare il trofeo. Nel primo confronto vittoria di Miami, 2-0, con un gol anche di Lombardi.