Il tango protagonista con l'eclettico Trio Aelia

CASTELLAZZO BORMIDA - Venerdì 17 giugno, alle ore 21, secondo appuntamento per il 5° Gamondium Music Festival e il 13° Festival Internazionale 'Alessandria Barocca e non solo...' che dal 2021, per alcuni appuntamenti del Gamondium Festival, hanno iniziato una co-produzione. In 'Storie di tango dal porto', titolo della serata, che si svolgerà nella storica chiesa di Santo Stefano a Castellazzo Bormida, l’eclettico Trio Aelia, composto da Marco Moro al flauto, Nadio Marenco alla fisarmonica e Davide Nari al saxofono, racconterà la passione, la malinconia, l'allegria e le infinite suggestioni del tango argentino. Il concerto offrirà un percorso musicale che parte dal Sud America, per poi svilupparsi verso Cuba e la penisola iberica, presentando un repertorio che spazia dal tango argentino di Piazzolla e di Galliano alle sonorità di Paquito d'Rivera. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Consigliati la prenotazione al 347 0867632 e l'uso della mascherina.



Il festival internazionale 'Alessandria Barocca e non solo…', che gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Provincia e del Comune di Alessandria e delle Diocesi di Alessandria e Tortona, si svolge grazie al sostegno di Fondazione CrAl, Fondazione Crt, Fondazione SociAl, di Amag Spa e di alcuni sponsor privati. La V stagione del Gamondium Music Festival, promossa dalla Soms e dal Comune di Castellazzo Bormida, gode del contributo della Fondazione Crt e del Comune di Castellazzo e del patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria. Il 23 giugno, sempre alle ore 21 e sempre nella splendida chiesa di Santo Stefano a Castellazzo, le due rassegne collaboreranno ancora una volta per 'I grandi bis', concerto del duo Bianchi-Demicheli: una serata dedicata a celeberrime melodie. Sono già aperte le prenotazioni.