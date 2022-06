Acqui non si ferma più: è in semifinale nazionale

VADANO OLONA - Tra le prime quattro d'Italia, nell'Under 18 dilettanti, c'è l'Acqui.

Che non si ferma più: dopo il titolo regionale, già storico per il club, i ragazzi allenati da Malvicino dominano anche il triangolare, con le vincenti di Veneto e Lombardia, per l'accesso alla 'final four' per lo scudetto.

Dopo il successo casalingo sul Mestre (4-1), battono anche la Varesina, a domicilio (Vadano Olona), anche se sarebbe bastato un pareggio per qualificarsi.

Nella ripresa Morganti, dopo 6', si fa parare il rigore, ma al 26' ci pensa Ruci a firmare il successo. Con 6 punti i giovani termali si preparano ora alla semifinale nazionale, domenica 26. La finale, invece, sarà giovedì 30 giugno, alle 18, a Matelica: è quello il prossimo obiettivo dell'Acqui, seguita da vicino, oggi, anche da Arturo Merlo e dalla presidente del settore giovanile Patrizia Erodio. Perché per alcuni dei 2004 protagonisti di questa bellissima cavalcata si apriranno le porte della prima squadra, in Eccellenza.