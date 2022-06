Il Santo di oggi, 19 giugno, è San Romualdo Abate

La vita del Santo

Nato a Ravenna nel 952 da una famiglia aristocratica, decide di intraprendere la vita monastica a seguito di un evento sanguinoso che coinvolge direttamente la sua famiglia. Entra nel monastero di Sant’Apollinare in Classe insieme al padre, e s’impone severità e penitenza. Nonostante i suoi propositi, la sua ascendenza nobile lo porta a svolgere incombenze politiche ed ecclesiastiche: a Venezia, però, incontra l’eremita Marino e si pone sotto la sua guida, e fa la conoscenza dell’abate Guarino, con il quale completa la propria formazione.

Nel 988 rinuncia alla vita di abate per dedicarsi al viaggio: fonda un monastero vicino a Forlì, per poi tornare, nel 1001, a Sant’Apollinare in Classe, dove ricopre ancora la carica di abate. Si rifugia a Montecassino l’anno successivo, alla ricerca di solitudine e preghiera: vive in una grotta fino alla fondazione di un eremo a Sitria, in Umbria, dove resta per sette anni.

L’ultima tappa sarà in Val di Castro, dove fonda un monastero e dove morirà nel 1027. Nel 1595 sarà canonizzato da Clemente VIII.