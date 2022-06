Bertram, saluta anche Jalen "Galeno" Cannon

TORTONA - Un altro eroe della promozione in Serie A della Bertram saluta. Dopo Bruno Mascolo, Jalen Cannon, il "Galeno" di Marco Ramondino lascia i bianconeri dopo 90 partite e la storica promozione in A del Derthona.

Cannon è stato grande protagonista nelle ultime due stagioni durante le quali ha saputo dominare le aree dell'A2 e ritagliarsi uno spazio anche da debuttante in A. Il suo canestro allo scadere di gara 4 contro Torino nelle Finals di due anni fa regalò alla Bertram la gara 5 e la possibilità di vincere il campionato.



I nuovi ragionamenti sulla squadra e la volontà del Derthona di potenziarsi per crescere (è di queste ore la voce della trattativa con TaShawn Thomas) ha portato alla decisione del club di non proseguire.

Ma Cannon, dopo gli anni di Agrigento e Rieti e quelli di Tortona non avrà problemi a ricollocarsi. E chissà che dopo averla beffata, il lungo non si riunisca proprio a Torino con quel Franco Ciani che lo ha portato per la prima volta in Italia.