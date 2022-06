Uil Alessandria, Claudio Bonzani è il nuovo segretario generale

Giornata importante per la Uil di Alessandria: dopo 14 anni alla guida del sindacato, lascia infatti il segretario generale Aldo Gregori. Che, visibilmente emozionato dopo la proiezione di un video che ha ripercorso tanti passaggi importanti di quasi tre lustri di attività (non ultimi quelli durante la pandemia), ha proposto come successore Claudio Bonzani, segretario uscente della Uil Fpl di Alessandria.

Votato dagli oltre 100 delegati del Congresso numero 18, Bonzani ha poi nominato la sua segreteria, composta da Alberto Pastorello, Alessandro Porta, Paolo Tolu e Sonia Ciminello. Tesoriere Paola Bisio.

Presenti non solo Gianni Cortese (segretario generale Uil Piemonte), Francesco Lo Grasso e Luca Cortese (segreteria Uil Piemonte), ma anche Franco Armosino (segretario generale Cgil Alessandria) e Cristina Vignolo (segretaria organizzativa Cisl Alessandria, presente anche a nome del segretario generale Alessandria, Marco Ciani).

"Percorso chiuso"



"Per me oggi si chiude un percorso iniziato con passione e grande attenzione 14 anni fa - le parole di Gregori - Oggi le emozioni sono molte, ma a prevalere è un reale orgoglio per ciò che insieme abbiamo potuto realizzare, affermandoci come sindacato, lavorando duramente per prestare un servizio sempre sincero ai lavoratori, iscritti e simpatizzanti. La missione del sindacalista nel 2022 non può ridursi alla sfera prettamente lavorativa, anche se contratti e diritti restano il nostro focus. Senza perdere tutto questo però è necessario, come tutti noi abbiamo fatto, lavorare a 360 gradi per essere un riferimento per tutti. La Uil ambisce a diventare il sindacato delle persone, nessuno escluso e noi non vogliamo lasciare indietro nessuno. Sono felice per quanto ho potuto realizzare e so che lascio una squadra cresciuta da tutti i punti di vista e apprezzata anche dai colleghi delle altre confederazioni e dalle controparti. Resterò ovviamente in Uil sempre a disposizione di tutti, con maggior tempo da dedicare a progetti per il sociale e ovviamente più tempo libero da trascorrere con i miei affetti, specie i miei nipoti".

"Raccolgo un'eredità importante - l'intervento di Bonzani - succedendo a una persona così umana e preparata, conosciuta e apprezzata come Aldo. Non sarà certo facile affrontare questa sfida confederale e mi pongo ad approcciarmi al nuovo incarico con un forte senso di responsabilità e l’esperienza maturata nella mia lunga carriera da sindacalista e poi da segretario della Uil Fpl. Tanti i cambiamenti e le crisi che la Uil ha dovuto affrontare negli anni, specie negli ultimi legati alla pandemia. Sarà un lavoro di squadra che condivido con la nuova segreteria".

Le categorie

Si chiude dunque la stagione congressuale della Uil di Alessandria, che ha visto in questi mesi riconferme - specie dei segretari più giovani ai vertici delle categorie - e nuovi inserimenti nelle segreterie di categoria.