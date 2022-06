SPINETTA MARENGO - AGGIORNAMENTO ORE 8.50 - Secondo quanto siamo riusciti ad apprendere, e comunicato da Arpa, sono state fatte - all’esterno del polo chimico - misurazioni di acido fluoridrico e acido cloridrico visto che la fuoriuscita ha interessato l’acido fluoridrico grezzo.

Secondo l’Agenzia sia con la strumentazione portatile che nelle centraline di via Genova e via del Ferraio “non è stato rilevato nulla - quindi sotto il limite di quantificazione”.

ORE 8.28 - Allerta di stabilimento nella notte all’interno del polo chimico. La procedura d’intervento immediato e d’urgenza è scattata nel reparto Algofrene (è un impianto chiave dove vengono fatti reagire i gas per produrre i composti fluorurati utilizzati nello stabilimento - tra cui anche i PFAS per intenderci).

Sul posto è intervenuta anche Arpa, avvertita da Solvay, per delle misurazioni all’esterno dello stabilimento che - come spiega l’agenzia per la tutela del territorio - non hanno rilevato alcun valore anomalo.

Abbiamo chiesto ad Arpa quali sostanze sono state cercate e i risultati delle misurazioni dei dati della stazione di monitoraggio esterna (che si trova nella zona Garden) - su questo punto siamo in attesa di una risposta.

C’è stata fuga di gas? Al momento non siamo ancora riusciti a parlare con l’azienda.

Il boato di maggio

Il 23 maggio scorso l’allarme era scattato verso le 4.30.

Quello che è stato percepito come un forte boato arrivato dal polo chimico di Spinetta aveva svegliato molti abitanti del sobborgo. A provocarlo, un disco di rottura probabilmente nell'area Plastomeri: si tratta, aveva spiegato l'azienda, di una struttura di sicurezza che serve per prevenire incidenti.