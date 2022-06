Il 23 giugno è la Giornata del Servizio Pubblico delle Nazioni Unite

Ricorre oggi, 23 giugno, la Giornata del Servizio Pubblico delle Nazioni Unite (Public Service Day) istituita nel 2003 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite in occasione dell'anniversario in cui è stata adottata la Convenzione sui rapporti di lavoro nel 1978. La ricorrenza si pone l'obiettivo di celebrare il valore e la virtù del servizio pubblico alla comunità, mostrandone il progresso e incoraggiare le nuove generazioni a impegnarsi in questo settore.

Gli UNPSA sono il più prestigioso riconoscimento internazionale di eccellenza nel servizio pubblico. Premia i risultati creativi e i contributi delle istituzioni di servizio pubblico che portano a un'amministrazione pubblica più efficace e reattiva nei paesi di tutto il mondo. Attraverso un concorso annuale, gli UNPSA promuovono il ruolo, la professionalità e la visibilità del servizio pubblico.

La commemorazione della Giornata del servizio pubblico delle Nazioni Unite 2022, si concentrerà sul ruolo delle istituzioni pubbliche e dei dipendenti pubblici nella ricostruzione di un mondo post COVID-19, mentre lavorano per rispettare la scadenza dell'Agenda 2030 per l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.