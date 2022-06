Abonante-Cuttica, domani si decide

ALESSANDRIA - Domani, domenica 26, il ballottaggio, atto finale di una campagna elettorale iniziata già da mesi. Gli alessandrini dovranno scegliere tra il candidato del centrosinistra, Giorgio Abonante, in testa dopo il primo turno, e quello del centrodestra, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, sindaco uscente.

Abonante, al primo turno, convinse il 42,05% degli aventi diritto, Cuttica di Revigliasco il 40,25. Terzo Giovanni Barosini, il cui 14,64% è molto ambito. L'ultima parte di campagna elettorale (a parte screzi da social) è stata incentrata proprio su Barosini e sulle indicazioni del suo partito (Azione) di optare per il centrosinistra, questo anche se una parte dell'elettorato barosiniano (erano 4 le liste d'appoggio) è indiscutibilmente trasversale. Per contro, il candidato del Popolo della famiglia, Angelo Mandelli, ha chiesto di appoggiare Cuttica; nessuna preferenza esplicitata dal quinto candidato a sindaco del primo turno, Vincenzo Costantino di Italexit.

Affluenza

Decisiva può essere l'affluenza: al primo turno votarono in 34.417, ovvero il 46,73% su un totale di 73.657 elettori. Una quota decisamente bassa, destinata a scendere se è vero, come dice la storia elettorale, che il ballottaggio ha sempre percentuali nettamente inferiori rispetto al turno ordinario.

Leader in città

Cuttica, leghista della prima ora, prova a invertire la tendenza dell'ultimo ventennio, quando nessun sindaco uscente è riuscito a confermarsi per il secondo turno. Abonante, Pd, già assessore della giunta di Rita Rossa, nella legislatura appena conclusa è stato all'opposizione.

Per sostenere i candidati, si sono mossi i vertici nazionali dei loro partiti, a cominciare da Enrico Letta, segretario del Pd, per arrivare a Matteo Salvini, leader della Lega.

Ad Acqui Terme

Domani, ballottaggio anche ad Acqui Terme: il sindaco uscente Lorenzo Lucchini è sfidato dall'ex sindaco Danilo Rapetti, che riuscì a prevalere al primo turno, quando erano 6 i candidati alla carica di sindaco.

La diretta

Potrete seguire l'evolversi dello spoglio domani, dalle 22.30, in diretta sul sito www.ilpiccolo.net o sui canali social del nostro network. Numeri, commenti, interviste per non perdersi nulla del ballottaggio di Alessandria e di Acqui Terme.