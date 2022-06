Il santo di oggi, 25 giugno, è San Massimo di Torino

Massimo è il primo vescovo di Torino di cui si hanno notizie certe e di cui si conservano scritti spirituali e omelie. E' considerato il fondatore della diocesi torinese e il suo episcopato si svolge al tempo delle invasioni barbariche dell'Italia settentrionale. Si batte per estirpare gli ultimi residui di paganesimo e il suo carattere deciso emerge chiaramente dalle sue omelie: grazie alle sue grandi doti di predicatore diffonde la fede nelle campagne in un'epoca in cui il cristianesimo è circoscritto solo al mondo cittadino.

Una grande fama di santità lo accompagna in vita ma si affievolisce dopo la sua morte poiché non ci sono giunte le sue spoglie mortali.