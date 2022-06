Impresa Cavo, è in finale agli assoluti

RIETI - Il tempo è il suo nuovo primato personale e vale anche l'accesso alla finale per il tricolore assoluto nei 400 ostacoli.

Una impresa, per Ludovica Cavo, talento italiano degli ostacoli, cresciuta nell'Atletica Serravallese, che è il suo club fin dai primi passi in pista.

Con 58''26 in batteria Cavo realizza il sesto tempo e domani, nella finale, sarà in corsia 1. Già con un record: classe 2004, l'allieva di Roberta Grassi è la più giovane finalista. Ludovica è già sicura azzurra agli Europei Under 18, dal 4 al 7 luglio.

Fra un paio d'ore occhi puntati sui 100 metri maschili: semifinale (e finale alle 20.35) per Marcell Jacobs, che rientra dopo lo stop forzato per infortunio, dopo un lavoro importante con coach Paolo Camossi.