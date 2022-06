Atletico Acqui, finalmente è Prima Categoria

CANELLI - Al terzo tentativo finalmente Atletico Acqui festeggia. La Prima Categoria sfuggita nella stagione regolare (a favore della Polisportiva Frugarolese) e poi nello spareggio con il Sale (ko nella ripetizione per errore tecnico dell'arbitro, dopo aver già esultato) diventa realtà sul neutro di Canelli, grazie al successo, 3-0, su Orange Cervere, deciso da un calcio di rigore dello specialista Capizzi nel primo tempo e dalle reti di Bosetti e Viazzi nella ripresa

Alla squadra del duo Pesce - Boveri sarebbe bastato anche un pareggio per avere la certezza del salto in avanti, ma già dopo 6' è in vantaggio, dal dischetto, rigore concesso per intervento falloso di Cuniberto su Bosetti, che lo specialista Capizzi trasforma. Già al 2' termali vicini al gol con una punizione di Lovisolo, che colpisce il palo. Al 18' ci pensa Gallo, con un doppio miracolo ravvicinato su Bordone, a salvare il vantaggio dell'Atletico.

Poco dopo la mezzora occasione per il raddoppio, Daja serve Bosetti dentro l'area, il diagonale, da buona posizione, si perde un paio di metri sul fondo.

Nella ripresa la gara si accende al 17', ancora con Gallo sugli scudi: prima alza il missile su punizione di Florio, quel tanto che basta da impattare contro la traversa, la palla ricade sui piedi di Bordone e il portiere si supera di nuovo negando il pareggio al Cervere

Al 27' è l'Acqui a mettere al sicuro il risultato: Viazzi, entrato a inizio ripresa, mette in area un pallo invitante per Bosetti che, all'altezza del dischetto, di piatto, può mettere in cassaforte la vittoria e la Prima.

Gli acquesi non si accontentano, al 36' il terzo sigillo, tutto costruito dai nuovi entrati: l'assist è di Merlo, diagonale al volo di Viazzi, imparabile, per il 3-0.

Non è ancora finita: al 45' anche la firma di Merlo sul poker da promozione, con un cucchiaio che supera Graglia

Poi la festa può iniziare, per squadra, staff, società e per i tifosi scatenati sugli spalti. Anche ad Acqui è tutto pronto per accogliere i vincitori.

ATLETICO ACQUI - ORANGE CERVERE 4-0

Marcatori: pt 6' Capizzi rig; st 27' Bosetti, 36' Viazzi, 45' Merlo

Atletico Acqui: Gallo; Bernardi, Manto (38'st Alberti), Capizzi, Perelli, Balla (41'st Pavanello), Reggio (1'st Viazzi), Lovisolo, Nobile, Daja (20'st Vela), Bosetti (29'st Merlo). A disp.: Tobia, Lika, A.Boveri, Conte. All.: Pesce - Boveri

Orange Cervere: Graglia, Capitano, Florio, Sacco, Cuniberto, Cosmai, Roccini, Arnulfo, Bordone, Rainero, Pellegrino