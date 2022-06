Judo, fine stagione con un 'pieno' di medaglie

La stagione per il judo Alexandria di chiude con una gara internazionale nel Liechtenstein, in cui i judoka alessandrini si sono potuti confrontare con pari età provenienti da Germania, Svizzera, Austria. Doppia categoria per alcuni e tante medaglie conquistate. 11 ori e 5 argenti. Ecaterina Ricagni, Flora Tabacchetti, Gabriel Izzo, Luca Strazza, Alexandra Chibea, Karim El Battioui, Haron Ben Mokhtar, Rebecca La Farciola.

Argento per: Alessandro Migliazzi, Leonardo Ricagni, Martina Truisi, Francesco Rosato.

Bronzo per Meriem Zolati

Matteo Radaci 5° classificato

Riccardo Graci 5° classificato