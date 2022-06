Overall sul podio, Cavallo secondo

PESSANO CON BORNAGO - Due volte sul podio in meno di 15 giorni: meglio di così Luca Cavallo non avrebbe potuto debuttare con la nuova maglia di Overall Tre Colli.

L'Elite piemontese, ingaggiato da poco, è protagonista alla Pessano - Roncola, gara per scalatori, in cui conferma le sue qualità di grimpeur. Al via tutte le migliori formazioni italiane, 141 corridori, iscritti anche la nazionale ucraina e due team svizzeri.

Sulle rampe della salita verso Roncola, a 5 chilometri dal traguardo, Cavallo aggancia il leader, Edoardo Faresin (Zalf) e lo supera. E' lui il nuovo leader, al cartello dei '-3' è primo, con 10 secondi su Faresin e Simone Raccani (Zalf). A meno di 2 dallo striscione proprio Raccani, però, raggiunge Cavallo e dopo quasi un chilometro insieme, accelera e vince, con il portacolori di Overall secondo a 2'' e Mattia Petrucci (Colpack) terzo a 12''.

Per la formazione di Massimo Subbrero la miglior vigilia del Giro del Veneto, che scatterà domani con il cronoprologo e altre quattro frazioni, Cavallo fra i protagonisti annunciati.