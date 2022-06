Corazza, duello Entella - Cesena

ALESSANDRIA - Fra i 17 "liberi di cercare un'altra squadra" Simone Corazza è quello (in realtà sono molto pochi) ad avere mercato.

I 12 gol segnati (14 con i due di Coppa) sono un validissimo argomento, soprattutto per squadre che provano a vincere la C. E' il caso del Cesena, che già prima della firma di Mimmo Toscano per la panchina aveva sondato il giocatore e, adesso, lo fa con più insistenza, perché è il tecnico a volerlo, non solo per la cabala, visto che insieme hanno conquistato due promozioni in B, a Novara e a Reggio Calabria.

Nelle ultime ore si è inserita nella trattativa anche la Virtus Entella, altra società ambiziosa, che sta rifacendo il look alla rosa e vuole rinforzi in attacco.

Possibile che, con entrambe, la punta possa discutere di un prolungamento del contratto in essere con l'Alessandria, che scade a giugno 2023.

Raduno 'in casa'

C'è una data possibile per il raduno e l'inizio della preparazione, il 15 luglio. E, anche, una sede, la Michelin. Con quali giocatori, però, non si sa, perché il presidente Di Masi ha escluso gli attuali 17 sotto contratto, sempre se, prima di quella data, non ci sarà il passaggio delle quote. Ci possono essere, invece, i prestiti tornati a casa, alcuni giovani della Primavera che, per il momento, sono fuori dal mercato nonostante richieste di Eccellenza e D, e qualche elemento, sempre under, che, per ammissione di Di Masi, può arrivare da club di A. Come Alessandro Mercati (nella foto), mediano classe 2002, proprietà Sassuolo, reduce da una stagione in C al Montevarchi, 36 presente e una rete.

L'incontro con Moreno Longo? Ancora non c'è stato.