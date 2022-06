Novipiù mette al “centro” Aaron Carver

CASALE MONFERRATO – Il mercato della Novipiù entra nel vivo. Annunciato ufficialmente Aaron Carver, centro “undersize” (201 cm) che farà coppia con Martinoni e Leggio.

Dopo l’approdo in Europa, il 26enne ha giocato in Slovenia e in Russia dove ha chiuso la stagione allo Zenit. Per coach Andrea Valentini “Aaron è un giocatore molto complementare, che si sposa alla perfezione con i nostri lunghi attualmente a contratto. Abbiamo fatto questa scelta per completare il pacchetto in modo ragionato. Quello che ci ha colpito è la sua grande mentalità. Carver fa della difesa e dell’atletismo la parte più importante della sua performance. Rispetto all’anno scorso, saremo una squadra più dinamica. Aaron potrà essere il cardine intorno al quale far girare la difesa.”

Da parte sua il neo rossoblù è pronto ad aprire la parentesi italiana della sua carriera. "Avere la possibilità di disputare un campionato in Italia è una bella sfida".