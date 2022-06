"Cordialmente Gassman": Alberto Giusta e la prima nazionale a Tortona

RASSEGNA DI TEATRO - Sarà la prima nazionale dello spettacolo ‘Cordialmente Gassman’ a inaugurare la seconda edizione del ‘Festival delle Valli dello Scrivia’. La compagnia Teatro dell’Ortica in Liguria e la compagnia Coltelleria Einstein in Piemonte curano l’edizione 2022 che coinvolge valli, paesi e città in questo percorso ideale del torrente, presentando spettacoli di narrazione, prosa e teatro comico e valorizzando i borghi. Il festival è sostenuto da Regione Piemonte e Regione Liguria, Fondazione CrAl (bando ‘Terre Belle’) e dai comuni di Tortona, Cassano, Ronco Scrivia, Busalla, Casella e Montoggio. Gli spettacoli hanno inizio alle 21.30 (tranne quello di Montoggio che sarà alle 17). Biglietti: 10 euro; prenotazioni: cell. 348 8720266; tel. 0131 864488; la biglietteria del teatro Civico è aperta dal martedì al venerdì, dalle 16.00 alle 19.00.



Venerdì 1° luglio, alle 21.30, nel cortile dell’Annunziata di Tortona sarà rappresentato in prima nazionale il testo di Ivano Malcotti, per la regia di Mirco Bonomi della compagnia Teatro dell’Ortica di Genova; in scena Alberto Giusta, regista e docente della Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova. Sul palco un incontro in Purgatorio fra un giornalista e il portavoce e alter ego del mattatore Vittorio Gassman. Sempre parlando in prima persona, come se fosse Vittorio ma senza essere Gassman, il suo rappresentante nell’aldilà racconta la vita di un uomo. La storia di un personaggio che tutti riconosciamo come noto, ma che forse poco conosciamo.

Il programma in Piemonte: 8 luglio, a Gavazzana, ‘Può una bicicletta volare?’ con Emanuele Arrigazzi e Fabio Martinello; il 7 agosto ‘Diavolo Rosso’ con Giorgio Boccassi a Gavazzana. In Liguria: il 9 luglio, a Ronco Scrivia, ‘Nonnetti’ della compagnia Coltelleria Einstein; il 23 luglio, a Casella, ‘Cedrito’ della compagnia Teatro dell’Ortica; il 5 agosto, a Montoggio, ‘Stondaiata’ con Mauro Pirovano e, lo stesso giorno, a Busalla ‘Cordialmente Gassman’.