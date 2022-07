Novipiù, doppia uscita: Fabio Valentini e Sarto

CASALE MONFERRATO – Doppia uscita in casa Novipiù. Il talento di casa Fabio Valentini e ragazzo dalla faccia pulita Alvise Sarto, alla scadenza del 30 giugno, hanno fatto valere le clausole dei loro contratti liberandosi dagli accordi con la Jbm.

Il saluto del club a Valentini nelle parole dell’amministratore delegato Savino Vurchio. “Offrire a Fabio Valentini la possibilità di uscire dal suo contratto e consentirgli di fare una nuova esperienza professionale è stata la scelta più dolorosa di questi due anni di Jbm. 'Fabietto' è un ragazzo speciale e, personalmente, lo ringrazio di cuore per quello che ha dato alla nostra squadra sia dal punto di vista sportivo, sia sotto il profilo umano”.



Per Sarto invece parla il direttore sportivo Federico Vignola. “A tutti i tifosi della JBM resterà il ricordo di un ragazzo talentuoso, sempre positivo e determinato. Diamo un abbraccio ad Alvise facendogli i migliori auguri per la sua carriera”.

I due Azzurri (Valentini è impegnato ai Giochi del Mediterraneo 3x3, Sarto con la nazionale sperimentale) cambieranno casacca. Fabio firmerà in A2 per la Forlì di Antimo Martino (e del vice Andrea Fabrizi, che lo ha avuto a Casale), mentre per Sarto ci sono sirene da Treviso (A), società con cui è sotto contratto, ma tutte da definire.