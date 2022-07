Torna Sconfinamenti: sei appuntamenti, fra arte, musica e cultura

OVADA - «Vino e cultura rappresentano un binomio importante. La conferma è arrivata l’anno scorso». Mario Arosio lancia così “Sconfinamenti”, la rassegna creata qualche anno fa dall’Enoteca Regionale che promuove incontri, presentazioni di libri con lo sfondo del territorio ovadese.

La partenza è fissata per venerdì prossimo, 7 luglio: nel giardino della scuola di musica sarà di scena Michele Mirabella, attore e volto tv con “Elisir”. Nell'occasione si parlerà di salute, televisione e informazione, naturalmente, ma anche di come l’arte e la cultura possono contribuire al nostro star bene e in armonia.

Luglio ricco

«Il tema conduttore degli appuntamenti - chiarisce la curatrice, Raffaella Romagnolo - sarà il concetto di benessere. Non parliamo solo di salute ma anche di socialità e qualità della vita». L’incontro con Mirabella è alle 21.00. Nello stesso orario, giovedì 14 luglio presso la Soms di Belforte Monferrato, sarà di scena Paolo Milone, autore del bestseller “L’arte di legare le persone”.

Milone ha speso la sua carriera tra il Centro di Salute Mentale del centro storico genovese e il reparto di Psichiatria d’urgenza dell’ospedale Galliera. Dialogheranno con lui proprio Raffaella Romagnolo e Bruno Morchio, padre di Bacci Pagano e a sua volta psicologo.

Il 21 luglio l’attore Pino Petruzzelli animerà la passeggiata letteraria nel percorso verde di Trisobbio. La base sarà “Vita nei boschi”, uno spettacolo nato durante il lockdown e ispirato al classico “Walden - Vita nei boschi” di Henry Thoreau.

Degustazioni guidate

Il 4 agosto in piazza Garibaldi, a Capriata d’Orba, sarà in scena “Bartali prima tappa”, la piece scritta dalla giovane regista e drammaturga Lisa Capaccioli, interpretata da Francesco Dendi. Il 15 agosto tornerà “Buongiorno Dolcetto”, concerto nelle vigne della Tenuta Cannona di Carpeneto con passeggiata preliminare all’alba curata dal Cai.

Si esibirà l’Orchestra Classica di Alessandria. La rassegna si chiuderà il 25 agosto alle 18.00, nel parco di Villa Gabrieli, con “Sicut Cedrus”, anteprima del nuovo romanzo di Raffaella Romagnolo. Al termine di ogni incontro degustazioni di vino del territorio. L’ingresso è gratuito con prenotazione presso lo Iat di via Cairoli.