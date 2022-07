Comune, consegnata la Tesoreria al sindaco Abonante

Questa mattina è stata fatta la consegna della tesoreria fra il sindaco uscente Gianfranco Cuttica di Revigliasco e quello entrante Giorgio Abonante, alla presenza dei revisori dei conti, del vicesegretario generale e del Ragioniere capo.

Era altresì presente il neo assessore al bilancio e partecipate, valorizzazione del patrimonio comunale, economato, gare e acquisti, Antonella Perrone.

Come nel 2021, anche nell'anno in corso Il Comune di Alessandria sta lavorando in anticipazione di tesoreria, ossia sta utilizzando il fido accordato dal sistema bancario in base ai parametri finanziari generali di entrata e uscita dell'Amministrazione.

Al 31 dicembre 2021 l'anticipazione era di 13.694.071 euro, al 30 giugno 2022 l'anticipazione ancora disponibile è di 19.655.043 euro, su un massimo accordato di 40.470.718 euro.