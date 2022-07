Estate azzurra: Okeke, Valentini, Castellino, Smorto

ALESSANDRIA - Estate Azzurra a tutto gas. Chi conclude, chi inizia, chi si prepara. Sono tanti i protagonisti del nostro basket impegnati in Azzurro nelle varie selezioni. Partiamo dalla Nazionale maggiore che ha Edoardo Casalone come vice Pozzecco e che ieri ha vinto bene in Olanda nelle qualificazioni mondiali.

La Nazionale Sperimentale del ct Marco Ramondino (coach Bertram) è in Canada dove stasera debutterà (ore 21 italiane) contro gli Usa nel Globl Jam. In campo Leonardo Okeke, l’ex Jbm Alvise Sarto e il possibile neo tortonese Niccolò Filoni.



La Nazionale 3x3 del casalese Fabio Valentini, invece, perdendo ieri notte con l'Egitto 9-11 ha chiuso al decimo posto il proprio Torneo ai Giochi del Mediterraneo. Brave invece le Azzurre che hanno chiuso al terzo poso conquistando un inaspettato Bronzo.



Chiudiamo con l’Under 20 di coach Alessandro Magro che a Roseto ha chiuso battendo 75-70 sul Belgio nell’ultima gara del quadrangolare di Roseto. In evidenza il neo Jbm Nicolò Castellino, autore di 10 punti. Gli Azzurri sono in partenza per Kranjska Gora dove giocheranno due amichevoli (9 e 10 luglio) con la Slovenia in preparazione all’Europeo di Podgorica (Montenegro) che inizierà il 16 luglio.

Autosped sul podio

Se l'Italia maschile è in coda alla top ai Giochi del Mediterraneo, la selezione azzurra femminile 3x3 conquista una storica medaglia: è bronzo per la squadra che ha nelle sue fila anche Giovanna Elena Smorto, neoacquisto di Autosped.

Nella finale, lottata, per il terzo posto le azzurrine battono, 14-12, la Turchia. Per loro anche un messaggio di complimenti del presidente della Federbasket, Gianni Petrucci.