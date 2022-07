Il santo di oggi, 4 luglio, è sant’Antonio Daniel

La vita del Santo

Nato nel 1601 nella città di Dieppe, in Normandia, comincia gli studi di diritto per entrare, a vent’anni, nella Società di Gesù, dove divenne sacerdote. Insegnò a Rouen e lì scoprì la propria vocazione a farsi missionario: giunse, viste le frequenti missioni gesuite in Canada, a Cap-Breton, in Québec, a soli trentun anni.

Si dedicò all’evangelizzazione delle popolazioni della Nuova Francia e insegnò alle popolazioni indigene le preghiere cristiane nella loro lingua. Nel villaggio di Teanaostaye, nel luglio 1648, arrivò un esercito di Irochesi, una popolazione locale e belligerante, che attaccò la cittadina. Antonio non lasciò la missione, ma prestò soccorso ai feriti e ai moribondi: il 4 luglio, gli Irochesi attaccarono la residenza dove il santo stava celebrando l’eucaristia. Antonio mise in salvo i fedeli e marciò contro l’esercito nemico brandendo una croce. Fu crivellato di frecce, ucciso e bruciato insieme alla cappella di Santa Maria.

Insieme ad altri otto martiri gesuiti morti in quell’occasione, Antonio è beatificato nel 1925 e poi canonizzato nel 1930 da papa Pio XI.