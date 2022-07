"Altro che big bench, noi abbiamo la big moto"

CASTELLAZZO - C'è anche chi ha già pronto lo slogan: "Ma quale big bench, noi abbiamo la big moto".

Perché a Castellazzo è nata, in poche ore, una creazione, all'ingresso del paese, per salutare chi arriverà per il raduno dei centauri e per sottolineare l'identità del paese e il suo legame forte con questo evento.

L'allestimento è molto originale: rotoballe di paglia come ruote, una botte come serbatoio, componenti di attrezzi agricoli per il telaio. Non mancano le bandiere del Moto Club Castellazzo (gli autori dell'opera sono i componenti della sezione Bikers) e il 'gran pavese' per salutare gli ospiti da mezza Europa.

Domani aprirà il campeggio, da venerdì si entrerà nel vivo di una 'tre giorni' senza pause.