L’Italia Under 23 non si ripete. Ko dal Brasile

TORONTO – L’Italia Sperimentale dei tortonesi Okeke, Filoni e Ramondino inciampa nella seconda partita del Globl Jam di Toronto e perde di misura dal Brasile (68-72).

Partita meno brillante rispetto all’esordio vittorioso con Usa (Okeke a secco) e soprattutto meno lineare con un primo tempo pieno di errori e una ripresa che fa sfiorare la rimonta.

Così Marco Ramondino: “E’ stata una partita dai due volti. Tanti errori da parte nostra nella prima parte, che il Brasile è stato bravo a sfruttare. Nel secondo tempo siamo usciti con un atteggiamento migliore, siamo stati più precisi ed attenti, riuscendo a prendere il vantaggio. Ci è mancato chiudere la gara. Alla delusione per la sconfitta si abbina la possibilità di avere tanti spunti per la partita contro il Canada, che non sarà meno difficile di quella di oggi”.

Oggi ultima giornata del girone con gli Azzurri che affronteranno il Canada alle 21.10 locali (3.10 in Italia. Diretta sul canale YouTube Italbasket).

Italia-Brasile 68-72

(13-22, 18-16, 20-11, 17-23)

Italia: Anumba 6, Zampini 14 , Esposito 7, Udom 11, Okeke , Sarto 3, Palumbo 6 (1/2, 1/2), Bartoli 6, Ladurner 3, Caruso 9, Ebeling 3, Filoni. All. Ramondino

Brasile: Y. Dos Santos 28, Barbosa 3, Campos 4, Pacheco 6, Buffat 5, Rachel, Miranda, Santos 1, R. Dos Santos 5, Andre 14, Abreu ne, Pereira 6. All. Splitter