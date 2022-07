Molinari: "Perché smantellare il sistema delle multiutility pubbliche?"

Sul Ddl Concorrenza "c'è un problema su due questioni che abbiamo già sollevato. In primo luogo sui taxi non capiamo perché, nonostante l'Europa non chieda una liberalizzazione del settore e ci sia già una norma a riguardo, si voglia chiedere una delega in bianco al governo non capendo per fare che cosa, quando noi invece vogliamo tutela della normativa attuale": così il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari.

"Poi c'è il tema dei servizi: non capiamo perché si debba smantellare il sistema delle multiutility pubbliche, che sono

realtà virtuose sui nostri Comuni, per andare ad avviare una privatizzazione dei servizi su cui non saremmo mai d'accordo: due temi che stiamo ponendo in Commissione".