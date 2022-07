Prestia, c'è un biennale pronto a Catanzaro

ALESSANDRIA - "Meno 2". Che, dalla parti del Moccagatta, significa avere due giocatori in meno a libro paga. Calciatori che, anche se con il contratto in essere, hanno preferito firmare altrove, in club che hanno idee precise sul futuro. E' il caso di Giuseppe Prestia, classe 1993, capitano della serie B, che ha deciso di accettare la proposta di Giuseppe Magalini, ex direttore dell'Alessandria, oggi uomo mercato del Catanzaro..

A breve Prestia firmerà l'accordo per le prossime due stagioni in un club che punta a dominare il girone C della Lega Pro. Una piazza che il difensore conosce bene per aver giocato nel campionato 2016 - 2017. Il centrale avrebbe iniziato la quinta stagione in grigio, la tappa più importante della sua carriera, tanto da diventare "giocatore bandiera", ma l'incertezza e le parole del presidente Luca Di Masi legittimano scelte diverse.

Per Matteo Pisseri c'è concorrenza a Cosenza, dove un papabile per la porta è anche Ujkani, ex Novara e Torino.

Per Edoardo Pierozzi l'addio, improvviso, di Stellone mette come priorità, alla Reggina, la scelta del nuovo allenatore. Ma resta l'interesse dei calabresi nei confronti dell'esterno destro che è ancora di proprietà dell'Alessandria e sul quale la Fiorentina può esercitare un diritto di ricompra, ma solo dal 2023 -24.