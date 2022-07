È cominciata l'era Abonante. Barosini è presidente del Consiglio (tra le proteste)

Otto assessori, Giovanni Barosini (che di fatto è all’opposizione) promosso presidente del Consiglio. Alle 21.20 di lunedì inizia l’era di Giorgio Abonante, capace di riportare il centrosinistra alla guida di Alessandria. Per lui gli applausi della maggioranza ma non del centrodestra. La Lega contesta immediatamente Barosini («vergogna») reo di aver tradito. Poi se ne andrà dall’aula, insieme a Forza Italia. Quelli di FdI, però, restano. C’è un tributo anche a Paolo Berta, già consigliere comunale Pd. Si eleggono i vicepresidenti: sono Irene Molina per la maggioranza e Maurizio Sciaudone per l’opposizione. Barosini, alla fine, è stato eletto presidente del parlamentino con 23 voti (6 assenti, 1 astenuto, 3 non hanno partecipato al voto). Foto Cecilia Ammazzalorso