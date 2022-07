Tutti a far la foto (per il Capodanno)

ALESSANDRIA - Siamo sufficientemente lontani dal Capodanno vero, ma quello alessandrino sta "quasi" per arrivare. Succederà il 31 agosto, data della 19esima edizione dell'evento che ha tra i promotori Monica Moccagatta della vineria Mezzolitro.

Mentre si sta lavorando sul programma, bisogna pensare alla campagna promozionale. Che avrà per testimonial tutti quelli che, giovedì 14 luglio, alle ore 8 (del mattino, certo), si troveranno in Cittadella per partecipare alla "foto gigante" in stile Quarto Stato di Pellizza da Volpedo.

L'invito, naturalmente, è esteso a tutti. Della serie: più ci saranno persone, più sarà divertente (e il Capodanno... meno lontano).