Il Santo di oggi, 13 luglio, è Enrico II

Imperatore

La vita del Santo

Nasce in Germania, sulle rive del Danubio, nel 973 circa. Educato prima dai canonici di Hildesheim e poi dal vescovo di Ratisbona, san Wolfgang.

Succede al padre Enrico, denominato “il litigioso”, che nel 1007 diviene re di Germania.

A 23 anni, Enrico riceve in sogno l’apparizione un suo precettore deceduto da poco, che traccia sul muro queste due parole: “Fra sei”. Enrico pensa di dover morire sei giorni dopo ma non accade nulla. Allora aspetta sei mesi e poi ancora sei anni. Il pensiero costante della morte gli permette di vivere unito al Signore.

La morte del Santo

In punto di morte rivela ai vescovi intorno al suo letto che lui e sua moglie hanno fatto voto di castità sin dall’inizio della vita coniugale: per questo motivo non hanno avuto figli.

Enrico viene canonizzato nel 1146 da papa Eugenio III. Le spoglie dei due sposi sono custodite e venerate nella cattedrale di Bamberga.